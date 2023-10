Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “La sospensione della cessazione dell’attività a Crevalcore vuol dire extra tempo per trovare una soluzione. Ma occorre continuare a tenere la pressione alta. E soprattutto lavorare per trovare un investitore di settore. Su questo, per ciò che possiamo, ci attiveremo subito”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.