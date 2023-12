Marelli: Mimit convoca tavolo per il 13 dicembre

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato il tavolo di crisi per Marelli Europe Spa. L’incontro è stato fissato presso il Mimit per mercoledì 13 dicembre alle ore 15. E’ quanto si legge in una nota del dicastero di via Molise.