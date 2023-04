Marin perde elezioni Finlandia, vincono conservatori di Orpo e destra di Purra

Aprile 2, 2023

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – Alle elezioni in Finlandia la premier uscente Sanna Marin ha ammesso la sconfitta, riconoscendo la vittoria dei conservatori guidati da Petteri Orpo, che si sarebbero aggiudicati quasi il 21% dei consensi, mentre i socialdemocratici di Marin si sarebbero fermati appena sotto il 20%. Storico risultato per la destra del Partito dei finlandesi guidato da Rikka Purra che si attesterebbe attorno al 20,1%. Petteri Orpo ha parlato di “grande vittoria”.

In Italia tra le prime reazioni quella della Lega. “Le elezioni in Finlandia certificano la crescita degli alleati della Lega mentre la sinistra perde voti, seggi e maggioranza – si legge in una nota – L’auspicio è che il prossimo governo possa condividere alcune battaglie di buonsenso, al fianco del nostro esecutivo, come quella a favore dei biocarburanti”.