Marina: Biancofiore, ‘tante ragioni per sentirci orgogliosi’

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Nella Giornata della Marina militare, il 10 giugno fu scelto in ricordo di una memorabile operazione navale italiana (azione di Premuda) durante la Prima guerra mondiale, desidero far giungere al capo di stato maggiore e a tutte le donne e uomini in divisa gli auguri di buona festa rinnovando i più sentiti sentimenti di gratitudine per le molteplici attività svolte a tutela della libertà e della sicurezza dei nostri mari nonché per le innumerevoli operazioni di soccorso in particolare nel Mediterraneo”. Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.

Oggi, peraltro, si conclude a Genova alla presenza del Capo dello Stato, Mattarella, e del ministro della Difesa, Crosetto, il tour mondiale della Nave Vespucci accolta con entusiasmo in tanti porti d’Italia e del globo attraendo migliaia di visitatori che hanno ammirato la nave scuola, autentica meraviglia ed eccellenza italiana. Sono tutte buone ragioni -conclude Biancofiore- per sentirci orgogliosi della Marina militare italiana”.