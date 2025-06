Marina: Mulè, ‘Italia vanta primato solidarietà in mare’

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Alle donne e agli uomini della Marina militare l’omaggio riconoscente per la loro attività che garantisce pace e sicurezza all’Italia. È grazie al loro spirito di sacrificio, al loro coraggio e alla loro incrollabile adesione ai valori della Costituzione se il nostro Paese vanta a ragione il primato nella solidarietà in mare”. Così su X Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera (Fi) e componente della commissione Difesa di Montecitorio in occasione della Giornata della Marina militare italiana.