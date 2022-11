Novembre 22, 2022

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Come già fatto questa mattina, voglio ancora una volta ricordare Roberto Maroni, di cui sono stata collega. E’ una delle persone più capaci incontrate in vita mia. Era un amico, come sapete era malato, vogliamo ricordarlo e esprimere solidarietà alla sua famiglia”. Così il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.