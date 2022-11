Novembre 25, 2022

Varese, 25 nov. (Adnkronos) – Uno striscione con la scritta con spray verde ‘Grazie Bobo’ è stato appeso a un balcone della storica sede varesina della Lega per omaggiare l’ex segretario della Lega, Roberto Maroni. I funerali di Stato per l’ex ministro dell’Interno e l’ex presidente della Regione Lombardia sono in corso nella vicina basilica di San Vittore.