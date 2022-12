Martedì di fuoco al Milano Premier Padel, c’è il derby azzurro

Dicembre 5, 2022

Milano, 5 dic. – (Adnkronos) – Lo spettacolo del Milano Premier Padel P1 è iniziato. Prime emozioni, primi colpi da manuale e primi risultati all’Allianz Cloud, in attesa della partita attesa sin dal momento del sorteggio: il derby tutto italiano con Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo che sfideranno Simone Cremona e Marco Cassetta. Appuntamento non prima delle ore 18 sul campo Centrale (diretta Sky Sport Tennis), primo match della sessione serale. Da una parte Di Giovanni, abruzzese classe 1987 (compirà 35 anni il giorno di Natale) e “Denny” Cattaneo, di due anni più giovane, nato a Vimercate, in Brianza, ma cresciuto a Genova dopo essere passato anche per la Repubblica Ceca. Dall’altra Cremona, 35enne nato a Codogno (Lodi) e che negli anni scorsi ha giocato in coppia proprio con Cattaneo, e Cassetta, 23enne torinese, che con Cremona – vincitore nel 2020 e nel 2021 con Marcelo Capitani – si è da poco laureato campione d’Italia. Per chi vince, al secondo turno ci sono Jeronimo “Momo” Gonzalez e Alejandro Ruiz, teste di serie numero 6 del tabellone.

Dopo la conclusione del Major di Monterrey (Messico), che ha incoronato Fernando Belasteguìn e Arturo Coello, i migliori giocatori del mondo sono in volo per l’Europa e, in queste ore, stanno raggiungendo Milano. Martedì si completerà il primo turno con gli ultimi quattro incontri e si aprirà il secondo, in cui inizieranno a esibirsi le migliori 16 coppie del mondo. Da Galan/Lebron a Navarro/Tello, da Stupaczuk/Lima agli stessi Belasteguìn/Coello, testa di serie numero 4 del tabellone di Milano ma carichi a mille dopo il trionfo messicano.

In attesa dei più forti, si sono giocate le prime 12 partite del Milano Premier Padel P1. Avanzano al secondo turno gli italo-argentini Emiliano Iriart, in coppia con lo spagnolo Marcos Cordoba (6-1 6-2 allo spagnolo José Rico e al kuwaitiano Abdulaziz M.Redha) e Facundo Dominguez, che con il francese Benjamin Tison ha battuto in due set (7-6 6-4) i qualificati spagnoli Mario Ortega e Carlos Martì Vaño. Fuori gli altri azzurri Atis Patiniotis – che in coppia con lo spagnolo Cristian German Gutierrez ha ceduto 6-0 6-3 ai qualificati José Luis Gonzalez e Miguel Gonzalez Garcia –, Nicolas Suescun (che con Aday Santana è stato battuto 6-3 6-4 dagli spagnoli Alonso ed Esbri) e Riccardo Sinicropi, che con il francese Maxime Moreau è stato sconfitto 6-4 6-4 da Javier Gonzalez Barahona e Javier Garcia Mora.

I migliori interpreti del padel a livello mondiale, a turno, saranno anche protagonisti delle numerose attività organizzate all’interno del Village commerciale del Premier Padel P1, allestito in un’area riscaldata all’esterno dell’Allianz Cloud dove le aziende storiche del padel – ma anche le new entry – esporranno le ultime novità sul mercato di una disciplina la cui crescita non sembra conoscere limiti. L’ingresso al villaggio è completamente gratuito: accesso libero, quindi, anche per coloro che non sono in possesso del biglietto per assistere agli incontri.

Il Milano Premier Padel P1 viene trasmesso in 190 Paesi di tutto il mondo, anche attraverso il canale YouTube del Premier Padel (https://www.youtube.com/@PremierPadelTV). In Italia, è Sky Sport a garantire una straordinaria copertura dell’evento: Sky Sport Tennis (canale 205) proporrà in diretta le sessioni serali di martedì, mercoledì e giovedì e il programma integrale dei quarti di finale di venerdì 9 (inizio ore 12), delle semifinali di sabato 10 e la finale di domenica 11, entrambe al via alle ore 17. Su Sky Sport 24, inoltre, aggiornamenti in tempo reale e collegamenti in diretta dall’Allianz Cloud.