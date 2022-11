Martinelli (Amazon): “Contributo Regioni fondamentale in digitalizzazione pmi”

Novembre 19, 2022

Milano, 18 nov. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando molto con le Regioni, che sono l’anello fondamentale per indurre le pmi a impegnarsi nel digitale, perché conoscono perfettamente il tessuto imprenditoriale locale e insieme si può lavorare per intercettare il cambiamento che è sempre più evidente nelle abitudini dei clienti”. Così Bianca Martinelli, Strategy and policy director di Amazon Italia, ha commentato il ruolo dei vari attori pubblici e privati nel dibattito sulla digitalizzazione delle imprese in un panel della 10/a edizione del FestivalFuturo di Altroconsumo, che si è aperta oggi a Milano.

“Guardare al futuro vuol dire immaginare uno spazio in cui fisico e digitale convivranno e si completeranno, è questa la prospettiva da mettere a fuoco quando parliamo di metaverso e che darà concretezza all’intero processo”, ha aggiunto Martinelli.