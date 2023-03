Massolo (Mundys): “L’ambizione è essere piattaforma globale di mobilità integrata”

Marzo 17, 2023

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “L’ambizione è quella di essere una grande piattaforma globale di mobilità integrata e sostenibile con il cuore e la mente in Italia ma partendo alla conquista del mondo traendo forza dalla tradizione”. Lo ha dichiarato il presidente di Mundys Giampiero Massolo a margine del concerto che si è tenuto ieri all’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino per il lancio di Mundys, la nuova realtà infrastrutturale azionista di riferimento di Aeroporti di Roma. “La musica – ha detto – ha un linguaggio universale e raggiunge il mondo attraverso una piattaforma globale. È quello che vogliamo fare con Mundys attraverso le nostre aziende e Aeroporti di Roma. Questo aeroporto rappresenta una realtà universale e accessibile, un biglietto da visita di cos’è oggi l’Italia. Siamo determinati a investire e sostenere in questa infrastruttura di mobilità integrata e sostenibile”.