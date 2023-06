Massolo, ‘transizione verso zero emissioni fondamentale in nostra strategia’

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Come leader nelle infrastrutture di trasporto, che consentono la mobilità di diversi milioni di persone in tutto il mondo, consideriamo la transizione degli aeroporti verso un’aviazione a zero emissioni come un elemento fondamentale della nostra strategia incentrata su infrastrutture sostenibili e servizi di mobilità multimodale e integrata, per migliorare la vita delle persone in movimento”. A dichiararlo è il presidente di Mundys, Giampiero Massolo. Il gruppo Mundys è il corporate leader che guiderà “Financing the Airports of Tomorrow”, il pilastro portante dell’iniziativa del World Economic Forum e di Airport Council International.

“Siamo orgogliosi – sottolinea Massolo – di collaborare con i principali stakeholder dell’ecosistema del trasporto aereo per contribuire a rendere possibili gli ingenti investimenti necessari a trasformare gli aeroporti in hub per l’energia pulita”.