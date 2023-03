Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar (Adnkronos) – Sulla Gpa “posso dire cosa ne penso io e credo che la stragrande maggioranza di elettori del Pd la pensa come me, io sono nettamente contrario alla maternità surrogata. La Schlein? Non so, non credo si sia espressa su questo. Io sono nettamente contrario. Sono favorevole all’adozione da parte degli omosessuali e anche single”. Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tagadà.