Maternità surrogata: Bonino, ‘no a reato universale, sì a legalizzazione’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Essere femminista per me ha sempre significato una cosa: rendere le donne, tutte le donne, libere di scegliere perché consapevoli delle loro scelte, senza alcuna imposizione o limite imposto da parte degli uomini e neppure da altre donne. Per questo, quando leggo di alcune femministe che si schierano contro la Gestazione per Altri e pretendono che il loro parere si faccia verbo per tutte le altre persone sorrido amaro”. Lo scrive sui suoi canali social la leader di +Europa Emma Bonino, in occasione del voto alla Camera sulla Gpa.

“La loro opinione, legittima, è la loro. La mia è la mia, quella di ciascuna donna è solo e soltanto quella di quella donna. Così come non lottavamo perché tutte le donne abortissero, oggi non lottiamo affinché tutte le donne possano liberamente scegliere se essere portatrici. Lottiamo semmai affinché il confine tra lo Stato che tende a farsi etico e il corpo di ogni donna si fermi alle sue decisioni, rispettandole e accompagnandole. Alle donne che oggi voteranno in Parlamento sul Dl Varchi sul reato universale chiedo, ancora una volta, di tenerlo bene in mente”, conclude Bonino.