Maternità surrogata: Braga, ‘emendamento Magi forzatura, Pd non partecipa a voto’

Luglio 26, 2023

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Un obbrobrio giuridico di cui la maggioranza porterà la responsabilità”. Così Chiara Braga in aula sul ddl Varchi che introduce il reato universale per la maternità surrogata, intervenendo sull’emendamento Magi che invece chiede la legalizzazione della Gpa solidale in Italia. Un emendamento che la capigruppo Pd definisce “monstre che ne fanno una vera e propria proposta di legge”, una “legge nella legge” senza che però il provvedimento abbia seguito l’iter di discussione e confronto che accompagna ogni iniziativa.

“Contestiamo una questione di metodo che rende difficile il contributo di questo emendamento che apre un dibattito a quanto di più vicino c’è alla vita” ma “lo si fa senza un percorso di elaborazione”. E aggiunge: “Con questa iniziativa” si chiede una decisione “a scatola chiusa. Tutto o niente senza possibilità di confronto. Una forzatura” su temi riguardano “la vita e l’autodeterminazione della donna”.

“Non ha alcuna possibilità di approvazione” mentre invece occorrerebbe “rafforzare il terreno comune per la battaglia contro l’iniziativa violenta della destra sul reato universale e sui diritti delle bambine e dei bambini. Siccome che questo non è l’intento di questo emendamento, annuncio che il Pd non parteciperà al voto”.