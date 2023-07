Maternità surrogata: Calenda, ‘no a reato universale, ma anche a Gpa solidale’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Io sono contrario al reato universale di maternità surrogata come istituzione perché è simbolico. Non si usa istituzioni dei reati per fare scena senza nessun aspetto pratico, quindi voterò contro. Ma sono anche fortemente contrario alla Gestazione per altri solidale, perché, in realtà, è un sistema per cui donne che sono in gravi difficoltà economiche vendono il proprio corpo, e non è possibile. Perché la libertà si esercita quando si è fuori dal bisogno, e se tu sei dentro, non riesci a mangiare, è chiaro che la tua libertà è coartata”. Così Carlo Calenda, segretario di Azione e senatore di Azione-Italia viva, all’Aria che tira estate su La7 parlando della proposta di legge che verrà discussa oggi in aula alla Camera sul reato universale di maternità surrogata, e nella fattispecie sull’emendamento di +Europa, interlocutori in Europa.

“La Gpa solidale è un caso marginale, e su tu apri a quella, ovvero a qualcuno che lo faccia gratis, quello che ti succede è che dai un paravento, a mio avviso, perché si possa fare una Gpa a pagamento”, continua prima di concludere dicendo che “dentro Azione ci sono posizioni diverse rispetto a questo tema, ed è giusto che sia così perché è un argomento etico”.