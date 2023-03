Marzo 27, 2023

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Io sono contrarissimo perché ritengo sia uno sfruttamento indecente”. Così Pier Ferdinando Casini a L’Aria che Tira su La7 sulla gestazione per altri. “Detto questo, diverso è il tema dei bambini che debbono avere sempre una tutela giuridica e che non possono essere considerati figli di nessuno. Non ci si può rivalere sui bambini per pratiche che pure si giudicano sbagliate”.