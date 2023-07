Maternità surrogata: Della Vedova, ‘destra reazionaria, nostra proposta per alternativa a italiani’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Si tratta di un reato, quindi di una scelta totalmente insensata, inefficace, che verrà travolta qualora venisse messa in pratica da ricorsi europei e italiani. Siamo certi che nessuna mamma, nessun papà finiranno in galera, nelle stesse galere in cui sempre, questa maggioranza, non farebbe vedere loro il figlio”. Lo ha detto Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, al contro flash mob organizzato dal suo schieramento davanti a Montecitorio per dire no al reato universale di maternità surrogata e sì alla Gpa solidale.

“Questa proposta di legge è la cifra reazionaria di questo governo, di questa maggioranza, che non tollera le posizioni diverse e vuole fare una cosa impossibile: arrestare la modernità – ha continuato l’esponente di +Europa -. Perché loro sono gli stessi che erano contro l’aborto, contro il divorzio, contro una normativa civile per la possibilità di somministrare la morfina ai malati gravi. Sono gli stessi che hanno votato una legge contro la fecondazione assistita, la legge 40 che è stato poi smantellata dalle sentenze della Corte costituzionale, gli stessi che allora urlavano contro la fecondazione eterologa e che oggi sono intervenuti per difendere la normativa”.

“A questa cifra reazionaria va opposta un’alternativa, e va proposta anche ai cittadini italiani, ed è quella che noi abbiamo cercato di proporre, ragionevolmente, prudentemente, con la regolarizzazione della Gpa e con i diritti di libertà. Questa deve essere una risposta: un’alternativa politica che ci costruisce con il coraggio”, ha concluso Della Vedova.