Maternità surrogata: Ferrara (M5S), ‘bufala Fdi, gpa solidale non prevede sfruttamento’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Da Fratelli d’Italia arriva l’ennesima colossale bufala ai danni di genitori e bambini. La direttiva UE sulla tratta di esseri umani, votata oggi dalla Commissione Libertà Civili, non inserisce nell’elenco dei reati previsti la gestazione per altri. Fratelli d’Italia confonde infatti ‘la maternità surrogata a scopo di sfruttamento riproduttivo’, così come recita il testo, con la gestazione per altri in forma altruistica. In quest’ultimo caso, infatti, non c’è nessuna forma di sfruttamento delle donne che sono libere, consapevoli e consenzienti del percorso intrapreso”. Così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“La gpa solidale, come avviene per esempio in Canada – prosegue l’espontente 5 Stelle – offre maggior tutele per chi decide di donare, senza nessuna forma di compenso dietro, il dono della genitorialità a coppie etero o gay che non riescono ad avere figli. Tutti siamo d’accordo che l’abuso del corpo delle donne debba essere perseguito e condannato nel modo più duro, ma da donna lo dico chiaramente: non tocca a noi giudicare le scelte libere di altre donne. Fratelli d’Italia vorrebbe trasformare l’Europa in un Califfato, il loro modello è l’Iran degli Ayatollah, e noi glielo impediremo”.