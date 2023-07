Maternità surrogata: Grassadonia (Si), ‘legge liberticida vuole solo discriminare bambini’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Nelle prossime ore è prevista alla Camera la votazione della legge Varchi, proposta da Fratelli d’Italia, che vuole rendere la gestazione per altre e altri ‘reato universale’. La pdl Varchi è una legge liberticida e vergognosa che vuole solo criminalizzare e continuare a discriminare famiglie, bambinə e ragazzə”. Lo afferma la responsabile Libertà e Diritti di Sinistra italiana, Marilena Grassadonia. “È per questo che come Sinistra Italiana – continua – aderiamo convintamente al presidio di oggi in piazza del Pantheon alle 17, per ribadire ancora una volta che la tutela delle donne e dei minori nei percorsi di Gpa non si ottiene attraverso il proibizionismo o la criminalizzazione ma con una legge che regolamenti tali percorsi nel profondo rispetto di tutte le persone coinvolte”.

“Come Sinistra Italiana siamo come sempre a fianco delle associazioni Lgbt+ e non solo per continuare a fare la nostra parte dentro e fuori le aule del Parlamento. La Gpa è un tema complesso e delicato che non va affrontato con posture ideologiche o toni da stadio ma con la riflessione e il confronto costruttivo per arrivare a regolamentare e non a criminalizzare. Siamo famiglie, non siamo reati”, conclude Grassadonia.