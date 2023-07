Maternità surrogata: Guerini, ‘no alle forzature, una sintesi è doverosa’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Quella sulla Gpa è una discussione difficile su cui cercare nel Pd un elemento di sintesi significa portare un contributo al dibattito complessivo, altrimenti accettiamo il campo che la destra ha deciso di assegnarci, confinarci dentro una visione radicale nel campo dei diritti”. Lo ha detto Lorenzo Guerini all’evento di Energia popolare.

“Invece dobbiamo far comprendere che il Paese non si divide con una accetta in due. Ma una sintesi la dobbiamo praticare, per questo ho contestato forzature -ha spiegato l’ex ministro dem-. Abbiamo costruito un percorso chiaro: no al reato universale, sì ai diritti dei bambini, no alla introduzione surrettizia della Gpa nel Paese. Fare forzature significa portare nel Pd il problema”.