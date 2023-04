Maternità surrogata: Lepri, ‘Schlein si confronti con cattolici dem’**

Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Intanto le opinioni sono tutte le legittime, a partire da quella della segretaria sulla Gpa. Quello che bisogna chiedere, e lo farò domani in Direzione, è che ci sia un confronto e che questo confronto deve trovare dei luoghi di effettiva rappresentanza. Può essere una discussione in Direzione o in altri luoghi, ma serve un confronto vero. E non solo sulla Gpa”. Stefano Lepri, cattolico democratico, ex-senatore e membro della Direzione Pd, risponde così all’Adnkronos sulle parole Elly Schlein che si è detta favorevole alla maternità surrogata.

Su quali temi chiede un confronto nel Pd oltre alla Gpa? “Abbiamo appreso con notevole stupore che è stata depositata una proposta di legge che prevede il matrimonio egualitario. Siamo sorpresi che Schlein abbia annunciato di aver depositato questa pdl, siamo sorpresi dal metodo perchè non c’è stato alcun confronto prima. C’è una maggioranza e in un partito è legittimo che la maggioranza prenda iniziative, ma almeno bisogna discuterne”.

Lepri, teme si restringa lo spazio per i cattolici nel Pd di Schlein? “I primi passi non sono stati particolarmente positivi… Domani lo diremo con il garbo di sempre. La segreteria è la squadra che legittimamente si sceglie il segretario che vince il congresso, ma la componente cattolica democratica che ha contribuito alla costruzione del Pd meritava un’altra considerazione. La vittoria di Schlein è la vittoria di tutti, ma va garantita l’agibilità politica con il riconoscimento di posizioni diverse, quando ci sono. E’ presto per dire se questa agibilità ci sia o meno, lo verificheremo nei prossimi mesi”.