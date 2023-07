Maternità surrogata: Magi (+E), ‘progressisti e liberali votino per legalizzare Gpa in Italia’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Sulla gestazione per altri si arriva al momento della verità: tra poco arriva il voto in aula. +Europa ha presentato diversi emendamenti. Uno per garantire a tutti i bambini e le bambine di essere riconosciuti e vedere trascritti i loro atti di nascita: non possono ricadere su di loro le scelte dei genitori. Un altro emendamento regolamenta finalmente in Italia la gestazione per altri in forma solidale: così si combatterà più efficacemente contro sfruttamenti e commercializzazioni”. E’ quanto afferma Riccardo Magi, segretario di +Europa, in un video-appello sui suoi canali social. “E’ un po’ ipocrita dire no al reato universale e tenersi invece il reato nazionale e dire quindi alle persone di continuare di andare all’estero per farlo. Noi ci aspettiamo che tutte le forze politiche progressiste e liberali votino a favore di questi emendamenti perché è necessario proporre una alternativa netta alla follia del reato universale che questa destra ci propone”, conclude Magi.