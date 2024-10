Maternità surrogata: Magi, ‘opposizioni lavorino per ddl legalizzazione Gpa’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Conosciamo quanto faccia schifo il ddl Varchi che introduce il reato universale di Gestazione per Altri: lo inserisco per certi versi nello stesso filone del ddl sicurezza per l’uso propagandistico e ideologico del codice penale”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla mobilitazione delle associazioni e delle famiglie arcobaleno contro il Ddl Varchi.

“Abbiamo una maggioranza e un governo che non riescono ad essere decenti legislatori nazionali ma hanno la pretesa di fare i legislatori universali. Il ddl Varchi è incostituzionale e contro la carta dei diritti dell’Unione Europea che sancisce che nessun cittadino può essere condannato per una condotta che non è reato nel paese in cui viene avviene. Quando ci saranno le prime incriminazioni dobbiamo tutti sostenere i primi ricorsi perché sicuramente verrà sancita l’incostituzionalità di questa norma. Intanto purtroppo si è fatta propaganda becera e discriminatoria sulla pelle delle persone, sulla pelle dei bambini e delle bambine che esistono e che ci sono in carne e ossa”.

“Faremo opposizione su questo nei tribunali ma intanto oltre a dire no al reato universale dobbiamo superare il reato nazionale: dobbiamo impegnarci in parlamento per superare il reato nazionale, spingere cioè per una regolamentazione della gestazione per altri in forma solidale, incardinando il dibattito alla Camera e al Senato, a partire dalla proposta di legge dell’Associazione Luca Coscioni che abbiamo depositato. Alle altre opposizioni dico proviamoci insieme, chiediamolo unendo la voce e la forza parlamentare delle opposizioni. Avrebbe un enorme valore politico e culturale come risposta a questo reato universale”.