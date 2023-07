Maternità surrogata: Magi, ‘reato universale a rischio pernacchia, da Pd schiaffo a famiglie’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Oggi le nostre istituzioni democratiche approveranno una legge che definirà bambini e bambine figli di un reato universale. Credo che non vi sia nulla di più discriminatorio. Noi siamo invece convinti che le istituzioni democratiche debbano operare quotidianamente contro ogni discriminazione. E che dovrebbero sostenere le famiglie, soprattutto quelle che attraversano i percorsi più difficili”. Lo ha detto Riccardo Magi, segretario di +Europa, in aula alla Camera durante le discussioni di voto sulla pdl per il reato universale di maternità surrogata.

“Noi invece abbiamo proposto una reale alternativa al reato universale, che non è ‘andiamo contro il reato universale ma teniamoci quello nazionale’ – ha proseguito -. L’alternativa vera a questo obbrobrio giuridico è la regolamentazione della Gpa in forma solidale, cosa che avviene in molte democrazie avanzate: già solo questo pone nel ridicolo questa maggioranza e questo governo, che vogliono rendere un reato universale ciò che altrove è nei fatti realtà. E allora saranno le istituzioni di queste democrazie a farvi una pernacchia”.

“Come accaduto in molti altri casi, la società italiana è più avanti e serve regolare queste situazioni, perché è con la regolamentazione che si combatte lo sfruttamento e la commercializzazione. E servirebbe un po’ più di rispetto quando di parla delle famiglie che hanno fatto ricorso alla surrogazione di maternità quando sistematicamente si parla di utero in affitto, che è già un modo di orientare l’opinione pubblica, che è molto più avanti di questo Parlamento” ha spiegato ancora Magi, che ha poi concluso dicendo: “Mi stupisco del Partito democratico: alla capogruppo Braga è toccato il compito di argomentare la scelta del Pd di non votare il nostro emendamento su Gpa solidale. La linea è questa: attaccare noi per non ammettere loro divisioni interne e renderle palesi. Uno schiaffo in faccia in più alle famiglie e alle persone che hanno nella Gpa l’unica alternativa per avere figli. La verità la conosce Braga, la conosce Schlein e la conoscono i cittadini che dal Pd oggi si aspettavano coraggio: nel Pd persiste un’anima conservatrice su questi temi che ogni volta blocca tutto”.