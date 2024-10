Maternità surrogata: Malan, ‘Fdi difende dignità madri e bambini’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Le opposizioni accusano Fratelli d’Italia e il centrodestra di ideologia. E siamo d’accordo, se per ideologia si intende difendere la dignità delle persone, delle madri, dei bambini, che hanno diritto a sapere chi è il loro padre, chi è la loro madre ed hanno diritto a non essere merce”. Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, in Aula al Senato nel corso dell’esame del Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità.

“La verità – continua il presidente Malan – è che dietro la difesa della cosiddetta surrogazione di maternità si sostiene che va bene che ci sia il commercio di bambini, la riduzione in schiavitù delle donne e significa lasciare che le famiglie ricche possano approfittare di donne che si trovano in situazioni di bisogno, molto spesso, anzi quasi sempre, in Paesi di quello che si chiamava il terzo mondo”.

“Ma soprattutto – precisa l’esponente di Fratelli d’Italia – non ci si rende conto che attraverso la pratica maternità surrogata si limita il diritto all’aborto stabilito dalla legge n. 194. Infatti, nei contratti commerciali a cui vengono sottoposte le madri surrogate ci sono degli impegni precisi, siccome il bambino che hanno in grembo è merce altrui, comprata da altri. E così queste donne, per contratto, possono abortire solo se lo decide la coppia acquirente, i proprietari. Senza considerare le limitazioni alle libertà personali quali l’impegno a non assumere una serie di farmaci, ad avere un certo stile di vita durante questa gravidanza per altri”.

“Ed a chi definisce medievale, assurda, irrazionale la legge che stiamo approvando invito a leggere quanto ha stabilito per regolamento Roma Capitale, una Giunta di sinistra, secondo cui è vietato allontanare i cuccioli dei cani e dei gatti dalla madre prima dei sessanta giorni, se non per gravi motivi certificati dal veterinario. Ecco, è inaccettabile per noi che si tutelino le madri dei cani e dei gatti e non quelli dei bambini alle quali attraverso la maternità surrogata il figlio viene tolto subito per contratto. Su questo Fdi intende mettere un punto per affermare il diritto a che le madri e i bambini non sono una merce”, conclude il presidente Malan.