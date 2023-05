Maternità surrogata: Maschio (Fdi), ‘bene primo step per reato universale’

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Sono soddisfatto che la Commissione Giustizia abbia superato il primo step dell’iter della pdl sulla maternità surrogata come reato universale”. Così Ciro Maschio deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Giustizia a Montecitorio.

“Fin dall’inizio, visto l’argomento molto sensibile, ho voluto garantire che il dibattito potesse svolgersi senza forzature e senza contingentare i tempi, in un confronto serrato ma civile. Mi fa piacere che – a parte un momento di tensione nel quale l’onorevole Serracchiani ha tentato di alzare i toni ed il livello di scontro oltre la normale dialettica maggioranza/opposizione – alla fine ci siamo riusciti”.

“L’utero in affitto è una pratica disumana che priva un bambino del diritto di non essere strappato dalla madre che lo ha tenuto in grembo e che mercifica e svilisce l’atto più importante nella vita umana. Il diritto dei bambini e delle donne gestanti è giusto prevalga sul desiderio dei genitori intenzionali di avere un figlio. È una battaglia di civiltà, che non a caso raccoglie voti favorevoli secondo libertà di coscienza anche oltre la maggioranza. Ora attendiamo i pareri delle commissioni consultive e si voterà il mandato al relatore prima di andare in Aula il 19 giugno”.