Maternità surrogata: Pd, ‘destra boccia emendamenti a tutela bambini’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Quali bambini state proteggendo, dunque con questa proposta di legge? A quelli di Padova, che hanno anche sei o sette anni, si sta togliendo un genitore, si stanno strappando dei diritti. Il voto contrario della destra ai nostri emendamenti dimostra che il reato universale di Gpa è un feticcio che serve solo a dare nuove scuse e occasioni di discriminazione. Vergogna”. Così Rachele Scarpa, deputata del Partito democratico, dopo che il centrodestra ha votato contro gli emendamenti presenti dai dem alla pdl Varchi sul reato universale di maternità surrogata.

“La bocciatura dei nostri emendamenti dimostra che la destra non ha alcuna intenzione di dare tutele e diritti a tutti i figli di questo Paese e che, anzi, ha il preciso scopo politico di continuare a discriminare bambine e bambini perché nati in famiglie con genitori dello stesso sesso – continua Alessandro Zan, anche lui deputato del Pd e responsabile Diritti della segreteria dei dem -. Il governo e la maggioranza decidono di non ascoltare i moniti della Corte Costituzionale e l’appello dei sindaci che da tutta Italia chiedono di poter riconoscere piena dignità e pieni diritti a tutte le famiglie e a tutti i cittadini”.