Maternità surrogata: Ravetto (Lega), ‘bene inchiesta procura Milano su ‘Wish for a baby’’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – “Come apprendiamo da Repubblica, la procura di Milano ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla fiera ‘Wish for a baby’ del 20 e 21 maggio nella città meneghina. La Lega, che aveva già sollevato la questione con un’interrogazione al ministro per la Famiglia, precisando che i bambini non sono in vendita, non può che esserne soddisfatta. Ci auguriamo sia fatta chiarezza”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, firmataria di un’interrogazione parlamentare al ministro Roccella.