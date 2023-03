Maternità surrogata: Valente (Pd), ‘contro Gpa ma pdl Fdi è sbagliata’

Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Da femminista sono contraria alla maternità surrogata perché si configura come uno sfruttamento del corpo delle donne, un tentativo di commercializzare il vivente e di cancellare il materno nella vita delle bambine e dei bambini. Per questo ritengo giusto che in Italia la Gpa sia vietata ma pretendere, come vuole fare la Destra, che diventi un reato universale è un’aspirazione irragionevole e pervicacemente punitiva, anche in relazione alla collocazione dell’Italia in un contesto internazionale”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente.

“Nel rispetto del lavoro dell’altro ramo del Parlamento – prosegue Valente – esprimo la mia contrarietà alla pdl di Fdi. Detto questo, mi auguro che nel Pd ci confronteremo sulla Gpa soprattutto in relazione al nostro ddl sull’omogenitorialità, tenendo conto di tante voci femministe, cattoliche e di tante altre voci autorevoli e significative che in queste ore stanno esprimendo la loro contrarietà e le loro perplessità, senza pregiudizi e chiusure preconcette. Credo infatti che il diritto alla genitorialità delle coppie di uomini si possa risolvere utilmente estendendo l’adozione alle coppie gay e ai single e semplificando questo istituto per tutti, a vantaggio delle bambine e dei bambini che stanno crescendo senza una famiglia. Ovviamente i diritti delle bambine e dei bambini, di tutti i bimbi comunque nati, non si discutono”.