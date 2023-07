Maternità surrogata: Varchi, ‘estenderne punibilità disincentiva pratica’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Il nostro gruppo aveva cominciato anche nella scorsa legislatura quindi abbiamo riproposto questa proposta di legge convinti come siamo che la maternità surrogata o utero in affitto sia una pratica davvero aberrante. Lo ha ripetuto a più riprese anche la Corte costituzionale e ha ribadito come essa riesca a minare le relazioni umane, in particolare una importantissima relazione sulla quale si fonda la maternità che noi riteniamo sia unica e insostituibile e dunque non surrogabile”. Lo dice Carolina Varchi, relatrice della pdl sulla maternità surrogata come reato universale e deputata di Fratelli d’Italia, davanti a Montecitorio nel flash non organizzata dalle deputata di FdI.

“Per questo abbiamo ritenuto che, poiché il divieto penale già operante in Italia ha funzionato perché in Italia questa pratica non è più diffusa, estenderne la punibilità possa ben funzionare per disincentivare questa pratica”, continua. “Anche oggi mi sembra opportuno, perché le strumentalizzazioni alle quali abbiamo assistito non ci siano più, ribadire che non vi è assolutamente alcuna lesione dei diritti e discriminazioni nei confronti dei bambini che sono esattamente uguali a tutti gli altri”, conclude Varchi.