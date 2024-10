Maternità surrogata: Vendola, ‘destra come sbirri talebani, propaganda di odio’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Entrate nelle nostre case senza bussare, con modi da bulli, come sbirri talebani, invadete lo spazio più privato delle nostre esistenze, avete la presunzione di sapere ciò che in tutta evidenza non sapete, di giudicare ciò che non conoscete, di denigrare ciò che non condividete, di ridurci al fantasma delle vostre fobie, di misurarci col metro del vostro moralismo da marciapiede. Ci avete sequestrate, noi famiglie omogenitoriali con i nostri sentimenti e le nostre storie, dentro la vostra discussione tanto pomposa quanto strumentale, gonfia di racconti caricaturali, di indignazioni da selfie, di passioni prevalentemente elettorali. Anche se il ricorso alla ‘gestazione per altri’ riguarda nel 95% dei casi coppie eterosessuali è a noi che date la caccia”. Lo scrive su Huffington Post Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana.

“Ci avete messo addosso, per noi – prosegue l’esponente della sinistra – che abbiamo figli, l’etichetta di ‘crimine universale’. Non è ‘reato universale’ la tortura, la strage, la riduzione in schiavitù, la pulizia etnica, lo stupro, il femminicidio, il bombardamento di scuole e ospedali. Non lo è lasciare affogare naufraghi alla deriva, impedire i salvataggi in mare, sequestrare la povera gente nei lager finanziati dai nostri governi, neppure sparare in testa ai bambini. Dare la morte non è reato universale”.

“La ‘gestazione per altri’, da oggi – nella cultura del nostro legislatore-pedagogo-carceriere – sarà peggio di qualunque altra nefandezza. Eppure il reato c’era già prima, introdotto da quella legge 40 che ha regolamentato le tecniche di fecondazione e procreazione assistita con un approccio da repubblica islamica. Aggravarne le sanzioni pecuniarie e penitenziarie, colorarlo di turpitudine, e soprattutto proiettarlo sulla scena dell’intera galassia, serve solo ad avvelenare la convivenza, a soffocare la complessità dell’esperienza umana dentro gli schemi tossici della propaganda, a trasformare le famiglie arcobaleno in feticci da abbattere. Chiamare crimine universale ciò che è legale in 65 Paesi è una operazione ideologica utile – conclude Vendola – a impedire di discutere delle vere alternative ai rischi di mercificazione: discutere cioè del diritto all’adozione anche per le coppie omogenitoriali, della libertà delle donne di poter decidere del proprio corpo”.