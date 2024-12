Mattarella: 56 conflitti, cifra più alta da seconda Guerra mondiale, vicini a popoli’**

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Rilevazioni recenti fanno registrare ben 56 conflitti in atto -il più alto numero dal tempo della Seconda guerra mondiale- in un contesto di generalizzato deterioramento delle condizioni di sicurezza. I fronti di guerra si moltiplicano rapidamente e la comunità internazionale non riesce a contrastarli. Non si tratta di una impotenza oggettiva. Come sovente accade, è il risultato di scelte, più o meno consapevoli. Il mondo attraversa un grave momento di crisi e desidero esprimere la solidarietà della Repubblica Italiana ai popoli gravati da guerre e conflitti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.