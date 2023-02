Mattarella: ‘azioni negative fanno più’ notizia ma prevalgono azioni positive’

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “É importante sottolineare questo patrimonio di iniziative e di azioni prese nel segno della positività, perché il nostro Paese, come tutti ben sapete, vede anche manifestazioni di azioni negative, che fanno, naturalmente e comprensibilmente, più notizia. Ma la prevalenza nel nostro Paese, come negli altri -e sperabile dovunque- è di buone intenzioni, di sentimenti positivi. E voi li avete manifestati e li avete tradotti in azioni concrete”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnando al Quirinale gli attestati ai nuovi Alfieri della Repubblica, giovani che “rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese”.

“So bene -ha aggiunto il Capo dello Stato- che questa occasione non vi farà inorgoglire, che resterete uguali a quel che siete e che sarete sempre semplici, che avrete sempre la convinzione, che vi ha animato, che quel che avete fatto è normale, perché rientra nei buoni criteri di convivenza in una comunità, anche quando questo ha richiesto alcuni gesti di coraggio in condizioni difficili e pericolose”.