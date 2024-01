Mattarella: Boccia, ‘conferma importanza ruolo costituzionale Presidente Repubblica’

Dicembre 31, 2023

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Anche questa sera abbiamo avuto la conferma dell’importanza del ruolo che la nostra Costituzione assegna al Presidente della Repubblica”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia.

“Ringraziamo Sergio Mattarella -aggiunge- per le parole che ha saputo usare per indicare al Paese un orizzonte di speranza e di coesione. Innanzi tutto il richiamo alla pace, che non può che essere una pace giusta, indicando responsabilità ed esortando le istituzioni internazionali al necessario impegno per trovare la strada che porti alla fine dei conflitti, a partire dalla guerra in Ucraina e nel Medio Oriente. La condanna di ogni odio e violenza, da quella tra i Paesi, a quella nella società, a quella contro le donne, che sta diventando una vera piaga sociale. Una violenza che può nascere dal disagio economico e dalle diseguaglianze che permeano la nostra società. Significativo e fondamentale, da questo punto di vista, il richiamo al valore del lavoro e alla sua dignità che si ha solo con un salario equo”.

“Bellissimo il suo rivolgersi ai giovani indicando il valore dei beni comuni, il richiamo all’importanza della sanità pubblica come patrimonio di tutti, e il sottolineare il rapporto tra la nostra Carta costituzionale e i diritti. Parole che fanno della coesione morale e sociale la chiave per tenere unito il nostro Paese. Ancora una volta -conclude Boccia- grazie Presidente Mattarella!”