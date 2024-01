Mattarella: Braga, ‘bussola rimane Costituzione’

Dicembre 31, 2023

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Un invito forte a fare di più per la pace: un impegno concreto dei governi a cui non possiamo sottrarci. E un invito alla politica ad occuparsi dei problemi delle persone: dalla violenza di genere al lavoro sicuro, dal diritto alle cure a quello allo studio. La bussola rimane la Costituzione senza mai cedere alla rassegnazione e lavorando per l’unità, che rimane un valore fondamentale”. Così iChiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.