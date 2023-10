Mattarella: Capo Stato visita Casa Amicizia Sant’Egidio, ‘solidarietà è vero animo Italia’**

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “L’apprezzamento è veramente alto, la riconoscenza è profonda: queste sono cose che rendono l’Italia un Paese che dimostra il suo vero animo, la solidarietà umana, la capacità di comprendere oltre qualunque confine che vi è una responsabilità che chiama ciascuno. Chiama particolarmente le Istituzioni naturalmente, ma per chi personalmente avverte questa responsabilità qui trova il modo di esprimerla, di realizzarla, di darle concreto risultato”. Lo ha affermato Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Roma la ‘Casa dell’Amicizia’ della Comunità di Sant’Egidio, in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla povertà.

Si tratta di un centro polifunzionale in cui la Comunità accoglie persone in difficoltà ascoltando i loro problemi e impegnandosi a trovare soluzioni concrete che permettano il miglioramento delle loro condizioni di vita. Sono attivi diversi servizi come l’aiuto alimentare per le persone senza fissa dimora e le famiglie in povertà, l’orientamento al lavoro, l’emergenza alloggiativa, la previdenza sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la consulenza legale. È inoltre aperto da oltre due anni (dal periodo più acuto della pandemia) anche un Hub di prevenzione e promozione della salute che consente di effettuare visite specialistiche gratuite a persone che altrimenti rischierebbero di restare fuori dal circuito del servizio sanitario nazionale”.

“È come un’antologia delle esigenze che vi sono e delle risposte che si possono fornire se vi è la volontà di farlo e la disponibilità di impegnarsi per farlo, impegnando il proprio tempo, energie, intelligenze, capacità, professionalità, per dare una parte di risposte possibili a quella che è una domanda che emerge da ogni parte”, ha aggiunto il Capo dello Stato, che ha visitato i diversi settori della struttura, incontrando le persone che vi si rivolgono, i volontari e i responsabili della Comunità, ascoltando anche alcune testimonianze.

“Anche l’interlocuzione con persone che provengono da tante, diverse parti del mondo, da continenti diversi -ha concluso Mattarella- dà l’idea di come vi sia un mondo che richiede attenzione e che ha diritto ad ottenerla, e che viene assicurata da chi si rende conto che non basta dirlo o rammaricarsi, ma occorre impegnarsi per fornire risposte, che non possono mai essere complete per tutti, ma sono comunque importanti, ma anche per il messaggio che trasmettono, che genera poi con l’esempio altre iniziative, che si affiancano. La risposta migliore è in coloro che venendo qui chiedendo aiuto e avendolo ottenuto, si trasformano essi stessi in coloro che forniscono aiuto e diventano punti di riferimento per chi ne ha bisogno”.