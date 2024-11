Mattarella: ‘con astensione sfiorisce democrazia’**

15 Novembre 2024

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Il continuo decremento della partecipazione al voto dei nostri cittadini è un segnale allarmante su cui tutti devono interrogarsi. Talvolta ho l’impressione che da parte delle forze politiche ci sia attenzione maggiore per chi vota”, ma “il problema principale del nostro sistema istituzionale è per chi non vota per indurlo a partecipare. La democrazia vive di partecipazione, se questa non c’è sfiorisce”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando gli studenti in occasione dell’evento ’25 anni di Osservatorio permanente giovani-editori’, presieduto da Andrea Ceccherini.