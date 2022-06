Mattarella: ‘con guerra non c’è sviluppo, senza sviluppo non c’è pace’**

Giugno 23, 2022

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “La cooperazione allo sviluppo è strumento fondamentale per costruire e preservare la pace. Il rapporto tra sviluppo e affermazione dei diritti umani è evidente e se è altrettanto evidente che con la guerra non ci può essere sviluppo, è chiaro che senza sviluppo, come si è potuto constatare in diverse parti del mondo, non ci possono essere stabilità e pace”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo la Conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo che si svolge a Roma.