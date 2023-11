Mattarella: ‘coniugare saperi scientifici e umanistici per governare tecnica’

Novembre 10, 2023

Tashkent, 10 nov. (Adnkronos) – “Per governare le tecniche, per coglierne l’impatto sulle società e sulle persone, per accrescerne le ricadute positive in termini di progresso, è i necessario un approccio che coniughi saperi scientifici e saperi umanistici”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo della cerimonia di conclusione del seminario: “Direzione 4.0: collaborazione su istruzione e innovazione per la trasformazione dell’industria dell’Uzbekistan”, presso il campus del Politecnico di Torino nella capitale Tashkent.

“Ci può soccorrere, come esempio, la figura di Al Biruni, che, un millennio fa, dette contributi decisivi in campi molteplici. Un genio universale -ha ricordato il Capo dello Stato- che anticipò di alcuni secoli i grandi umanisti del Rinascimento europeo. Una lezione così rilevante che ci parla ancora oggi, tanto da indurre -mille anni dopo- un grande musicista italiano, scomparso due anni or sono, a intitolare una delle sue composizioni ricca di sonorità religiose e spirituali, ‘Come un cammello in una grondaia’, riprendendo un’espressione che era di Al Biruni, e che Franco Battiato volle come incipit di un testo contro la guerra e contro la violenza. È un richiamo che allora fece, ricollegandosi a quanto, mille anni prima, questo grande genio dell’umanità aveva indicato”.