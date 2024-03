Mattarella: ‘Costituzione è giovane e saggia’**

Marzo 13, 2024

Roma 13 mar. (Adnkronos) – “La Costituzione è estremamente giovane, perchè è stata fatta con tanta saggezza, avere norme che si adattano alle condizioni allora anche imprevedibili. Abbiamo fenomeni, circostanze e condizioni che si sono create nel corso dei decenni, che allora erano non prevedibili, ma quelle norme hanno elasticità e duttilità. Questo è il carattere giovane” della Costituzione, “è materia per giovani non per vecchi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad alcune domande nel corso dell’iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 creator sul significato e l’attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.