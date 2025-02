Mattarella: ‘da Onu un grande successo nonostante ostacoli per veti incrociati’

5 Febbraio 2025

Marsiglia, 5 feb. (Adnkronos) – “I veti incrociati in Consiglio di sicurezza hanno ripetutamente impedito all’Onu di dispiegare la sua azione di pace, e, tuttavia, quanto è riuscito a esprimere è stato un grande successo. I detrattori di quella Organizzazione dimenticano, comunque, tra l’altro, il suo ruolo cruciale nel processo di decolonizzazione, o nella costruzione di un impianto normativo per arginare l’escalation militare e per favorire il disarmo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del titolo di dottore honoris causa dell’Università di Aix-Marseille.

Le Nazioni Unite, ha sottolineato ancora il Capo dello Stato, rappresentano “la prima vera organizzazione universale della storia umana, che, seppur tra luci ed ombre, ha perseguito per ottant’anni l’obiettivo primario della pace mondiale, della crescita e diffusione della prosperità, della soluzione pacifica delle controversie. Senza dimenticare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, essenziale tassello di questa nuova architettura”.