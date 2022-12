Mattarella: Fratoianni, ‘necessario battere diseguaglianze’

Dicembre 31, 2022

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un discorso importante, fortemente ancorato alla Costituzione repubblicana e attraversato dai suoi valori fondanti.” Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Segnato da quei valori, a partire dalla ricerca necessaria della pace in Ucraina, nella difesa dei più deboli. Dalla necessità di battere le diseguaglianze, nell’attenzione nei diritti di libertà di tutti e tutte. Insomma un discorso importante, un’indicazione per tutti e tutte noi – conclude Fratoianni- per il 2023 che sta arrivando”