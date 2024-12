Mattarella: Fratoianni, ‘parole punto di riferimento per democrazia e per tutti’

31 Dicembre 2024

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Rispetto e dignità. Per chi lavora, per chi vive una condizione di fragilità, come i detenuti che continuano a suicidarsi nelle nostre carceri. E poi pace, pace con una critica all’aumento infinito della spesa militare e alla disattenzione, che è sempre troppo grande, verso la crisi climatica. E infine l’attenzione ai giovani del nostro Paese e al loro futuro. Ancora una volta le parole del Presidente della Repubblica sono un punto di riferimento, per la Costituzione, per la democrazia, per tutte e tutti noi”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana e deputato di AVS, Nicola Fratoianni, commentando il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.