Mattarella: Gasparri, ‘bene richiamo contro droga e alcol’

Dicembre 31, 2022

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Tutte le forze politiche si sono alternate al governo negli ultimi anni e quindi tutti si devono misurare, con concretezza, con la responsabilità del governo nel confronto con i problemi reali della vita quotidiana. Considerazioni sagge quelle del presidente Mattarella. Che ha riaffermato anche ‘la forza della libertà’ che deve prevalere dall’Ucraina, all’Iran a tutti i luoghi del mondo dove la libertà viene minacciata con le guerre e con la negazione di diritti fondamentali”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

“Mattarella -aggiunge- ha anche giustamente evidenziato che tutti noi siamo la Repubblica. Lo sono i militari e le imprese, le scuole e le famiglie. Ognuno ha una sua quota di responsabilità che deve affrontare nella vita quotidiana, ovviamente a partire da chi opera nelle istituzioni. Ma è stato importante anche nel finale del messaggio del presidente l’invito ai giovani, perché cessi l’abuso di alcol e l’uso di stupefacenti. Troppe tragedie della strada, troppe vite recise a causa di stili di vita sbagliati. L’appello del Presidente Mattarella contro le droghe deve essere motivo di riflessione per tutti, per le ragazze e ragazzi, ma per le famiglie, per la scuola, per tutta la società italiana”.