Mattarella: Gasparri, ‘invito al rispetto per tutta la Nazione’

31 Dicembre 2024

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Grazie al Presidente Mattarella per aver elogiato nel suo messaggio il patriottismo di tanti italiani benemeriti. Dei nostri militari e delle Forze dell’Ordine, che difendono in Italia e nel mondo libertà e sicurezza. Dei medici, degli insegnanti, dei lavoratori, degli studenti, degli anziani, del volontariato, di chi in qualsiasi ruolo rispetta i valori costituzionali e le leggi”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia a Senato, Maurizio Gasparri.

“Attenzione -aggiunge l’esponente azzurro- ai pericoli del web, alla violenza che viaggia attraverso la rete, dare fiducia ai giovani, ma tutelarli dalla cultura della sballo, da vecchie e nuove droghe. Occupazione, export e turismo in crescita esaltano la ‘forza di attrazione’ dell’Italia. L’impegno per la pace, la solidarietà a Cecilia Sala perseguitata in Iran, agli israeliani sequestrati dai palestinesi di Hamas, il ruolo della ricerca, le sofferenze causate dalle troppe violenze ma anche il protagonismo delle donne, l’emergenza carceri e tanti altri i temi su cui Mattarella invita riflettere ed agire per garantire il bene comune. All’insegna del ‘rispetto’, il tema dell’anno che il presidente offre come impegno a tutta la Nazione”.