Mattarella: ‘Italia deve essere sempre più comunità tra diversi con stessa dignità’

Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “La vita sociale dell’Italia aspira ad essere e deve essere sempre di più quella di una vera comunità composta da persone ciascuna diversa da ogni altra, tutte con eguale dignità, con talenti differenti, con differenti creatività”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa che ha concluso i soggiorni per disabili e anziani organizzati durante l’estate nella Tenuta presidenziale di Castelporziano, dove “si cerca di fornire un contributo -ha aggiunto il Capo dello Stato- in questa preziosa e necessaria direzione. Una testimonianza di amicizia. L’amicizia sociale costituisce il clima, l’ambiente in cui può svilupparsi la solidarietà, è un moltiplicatore di solidarietà. Questo è il clima che si registra, che si respira qui, oggi, in questo nostro incontro”.