Mattarella: ‘Italia non è Paese satellite, partecipa a governo globalizzazione’

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “La pretesa del riemergere, nel terzo millennio, della logica ‘imperiale’ è inaccettabile. A suffragarla non soccorre neppure più l’alibi ideologico, di confronto/competizione tra sistemi basati su progetti di vita contrapposti. Rimane soltanto la logica della prepotenza. Ecco la ragione elementare per puntare sul multilateralismo per quei Paesi -come l’Italia –che rifiutano intenti imperialisti e non hanno l’ambizione di essere ‘satelliti’ di nessuno bensì di cooperare, da pari, con tutti gli Stati e i popoli di buona volontà, anche per governare la globalizzazione, facendone crescere la coincidenza con il perimetro della libertà e del benessere. Affermando, inoltre, il principio della sovranità democratica rispetto alla sovranità di fatto, talvolta pretesa da imprese ‘over the top’, convinte di essere titolari del diritto di dettare regole”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della sedicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia.