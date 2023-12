Mattarella: ‘la guerra mondiale a pezzi porta a un mondo in pezzi’**

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “La tragedia della seconda guerra mondiale spinse al cambiamento, al negoziato per un ordine internazionale che non fosse basato sul diritto del più forte. La ‘guerra mondiale a pezzi’, porta a un mondo in pezzi”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.