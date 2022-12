Mattarella: Letta, messaggio per il futuro, seguirlo senza ambiguità su scienza e Ssn’**

Dicembre 31, 2022

"Un grande messaggio di pace, speranza e futuro, che ci piace soprattutto perché pone giovani, ambiente e lotta alle disuguaglianze al centro. Un messaggio di visione che conferma la straordinaria saggezza che ha portato il Parlamento unito a rieleggere il Presidente Mattarella per il nuovo settennato". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta.

“Il Capo dello Stato -aggiunge- indica la strada per un 2023 che pure appare difficile e pieno di ostacoli. Sulle linee guida del suo messaggio il Pd, rinnovato dal percorso congressuale costituente in corso, si muoverà. A partire dalla conferma della linea europea e atlantica di sostegno all’Ucraina per arrivare alla pace”.

“Il discorso del Presidente ha poi il grande merito di affrontare il dramma degli squilibri crescenti. Lottare contro tutte le disuguaglianze appare come il suo obiettivo cruciale. Il Pd aderisce con convinzione a questa scelta e si muoverà affinché una piena applicazione dell’articolo 3 della Costituzione costituisca sempre la bussola dell’agire politico. Infine, ci aspettiamo che tutte le forze politiche -conclude Letta- applichino senza ambiguità alcuna l’appello di Mattarella a seguire la scienza e a tenere la guardia alta sulla lotta alla pandemia e la difesa della sanità pubblica”.