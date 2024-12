Mattarella: Malan-Bignami, ‘parole in cui tutti gli italiani possono riconoscersi’

31 Dicembre 2024

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Come ogni anno dal Presidente Mattarella giungono parole in cui tutti gli italiani possono riconoscersi. Il desiderio di pace, il rispetto come elemento fondamentale del vivere civile e soprattutto il richiamo all’importanza fondamentale della libertà di informazione, per la quale giornalisti perdono la vita, ma che taluni ritengono vada sacrificata per presunte altre esigenze. E poi i temi dei giovani, della sicurezza sul lavoro e della sanità”. Lo affermano i capigruppo di Fratelli d’Italia al Senato e alla Camera, Lucio Malan e Galeazzo Bignami.

“Temi -aggiungono- che fin dall’ottobre 2022 stanno incontrando l’attenzione e l’impegno del Governo, che giorno dopo giorno sia in Italia e sia all’estero sta rafforzando il suo consenso e la sua autorevolezza. Al Presidente della Repubblica va il ringraziamento per le sue parole e per il suo ruolo di custode dei valori della nostra Costituzione”.